«ملف سرى» الحلقة 10.. غموض حول اختفاء يوسف المالكى (ماجد المصرى)

أحداث عدة شهدتها الحلقة العاشرة من مسلسل "ملف سري"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، وتصاعدت الأحداث بداية من سعي عائلة "المالكي" للتخلص من المستشار يحيى عز الدين، كمحاولة لإبعاده عن قضية غسيل الأموال.



حالة من الغموض مازالت يشهدها العمل الدرامي "ملف سري"، وسط حالة من التشويق والإثارة خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة من المسلسل، الذي تدور قصته حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرية، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.



وسيطرت حالة الغموض بشكل أكبر بعد اختفاء يوسف المالكي، الذي يجسده الفنان ماجد المصري، وهو كبير عائلة المالكي الذي يدخل في صراع مع شقيقه هارون المالكي، الذي يجسده محسن محي الدين، وأكثر من شخصية في المسلسل، في الوقت الذي قُتل فيه نجله شريف، الذي كان يجسده الفنان محمود حجازي.



وبعد تطور الأحداث، أصبح الجمهور يتسائل عن سبب اختفاء ماجد المصري، وهل المتسبب في ذلك هو شقيقه الفنان محسن محي الدين، بسبب النزاع بينهم على المال والورث، أم ليل المصري، الذي يعاني من مشكلات أسرية ونفسية منذ الصغر.



يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية.