آخرهم توفيق عبدالحميد ..فنانون أعلنوا نية الاعتزال أثناء تصوير أعمال فنية

أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن"، والذى يشارك حاليًا في بطولته، والذى أيضًا يشهد عودته للدراما بعد فترة طويلة من الغياب، اللافت أن هناك عدد من الفنانين أعلن قرار الاعتزال أثناء التصوير.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة.

وكتب الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام.

ونشر منشور آخر على صفحته ردا على ما أشيع حول علاقة ريهام حجاج بموقفه قائلا :: "علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا، وهى فعلا بمثابة ابنتى، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

مديحة كامل

أعلنت الفنانة مديحة كامل خبر اعتزالها عالم التمثيل أثناء مشاركتها بطولة فيلم "بوابة إبليس" عام 1992 شهر إبريل ، وكان بذلك فيلم "بوابة إبليس" اخر أعمالها الفنية .

وتسببت مديحة فى إتلاف عدد من مشاهد الفليم أو بمعنى آخر رفضت تمثيل عدد متبقى من مشاهد خاصة بهذا الفليم وقد أبلغت مخرج الفيلم عن نيتها وقرارها.

كان القرار فى شهر رمضان وتمكن مخرج العمل بصعوبة من التغطية على تلك المشاهد المتبقية فى محاولة منه لانجاح الفيلم والذى حقق بالفعل نجاحات كبيرة وكانت مديحة رفضت أى واسطة من أجل العودة للفن أو تكملة المشاهد الناقصة.

وقالت مديحة كامل وقتها إنه جاءها شخص في منامها يتقدم إليها ويعطيها رداء أبيض فضفاض وواسع ولذلك لكي ترتديه، هامساً إليها "لقد آن الأوان يا مديحة" وبالفعل اعتزلت التمثيل تماما وارتدت الحجاب".

حنان ترك

في عام 2006 وأثناء تصوير فيلم "أحلام حقيقية" بطولة حنان ترك وخالد صالح ، أعلنت حنان الاعتزال وارتداء الحجاب ولكن لم تتمكن ترك من التخلى عن الفيلم بسبب شروط العقد التى تلزمها باستكمال الفيلم وهو ما جعل حنان تكمل الفيلم دون أن ترتدى الحجاب، ثم أعلنت الاعتزال وارتدت الحجاب.

وفى 2012 عدلت من قرارها وقدمت عدد من المسلسلات وهى ترتدي الحجاب ومنها مسلسل "أطفال الشوارع" ثم من خلال مداخلة هاتفية فى إحدى البرامج أعلنت خبر اعتزالها الفن نهائيا ومع ذلك عادت تقدم أعمال درامية مشاركة بصوتها .