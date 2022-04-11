الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على 8 إرهابيين وقيادي في «داعـش» بالعراق

اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الإثنين إلقاء القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات عراقية.

وقال "رسول"- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة واستكمالًا لسلسلة تطهير المُدن من براثن الشر والإرهاب المُتمثلة ببقايا عناصر تنظيم داعـش الإرهابية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابية بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف رسول "كما خرجت قوة خاصة من القوات نحو مُحافظة كركوك لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عُنصرين مهمين في عصابات داعـش حيث نجح الأبطال بإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي".

وأضاف: "وعلى صعيد مُتصل تمكن الجهاز من جلب اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة إرهاب أربيل" ، مشيرًا إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يؤكد أنه تمكن من إلقاء القبض على قيادي بالغ الأهمية في تنظيم داعـش الإرهابية سيتم الإعلان عنه في الوقت المُناسب".

القائد العام للقوات المسلحة العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

الاختيار 3 الحلقة 10.. كيف انتصر السيسي للإعلام المصري ضد إرهاب الإخوان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟