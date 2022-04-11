الاختيار 3 الحلقة 10|مدير مكتب المعزول مرسي يتابع خط سير شحنة الأسلحة

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال الحلقة 10 من مسلسل “الاختيار 3”، ظهر الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول محمد مرسي، خلال متابعته لتحرك سير “كونتينر” شحنة السلاح الإخوانية، وسؤاله عن صفوت حجازي في وجود المرشد العام محمد بديع.

وتواصل مدير مكتب المعزول، هاتفيًا مع أحد قيادات الإخوان وطالبه بضرورة الحشد ومد التصويت لحين الانتهاء من إنزال “الكونتينر” داخل المزرعة المتفق عليها.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.