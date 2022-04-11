«زراعة النواب» تناقش التعديلات الخاصة بضوابط تغطية الترع والمصارف

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلى استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف تغطيات الترع والمصارف في الحفاظ على الصحة العامة، منتقدا الرد على أغلب طلبات النواب بتعذر القيام بالتغطية وفقا للاشتراطات.

وقال الجبلى: لابد أن يكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع، مضيفا نحتاج إيضاح في تلك الضوابط والاشتراطات بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وأكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أهمية التغطيات في بعض الحالات، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك مرونة في الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتغطية وتنفيذها وفقا للظروف المحيطة.

وتساءل السباعى، عن مصير مشروعات التغطية التي تم تنفيذ جزء منها ولم يتم استكمالها، مشيرا إلى أهمية الاستفادة منها باستكمالها.

وقال النائب عبده أبو عايشة، إن مشكلة عدم تغطية المصارف والترع أزمة حقيقية تؤرق كل القرى، مشيرا إلى أن المواطنين في دائرته يعانون بسبب عدم استكمال مشروعات التغطية، لاسيما وأن كل الترع داخل الكتل السكنية، ما يمثل خطورة شديدة.

وقال ممثل وزارة الرى، إن الوزارة قامت بعمل تغطيات عديدة من قبل، ولكن اكتشفنا تسبب التغطيات في مشكلات عديدة في غرف التفتيش وانسداد خطوط الصرف، مما أدى إلى وضع عدد من الاشتراطات لإجراء التغطيات، قائلا: “طلعنا انتريه كامل من غرفة تفتيش وجذع شجرة، ما جعل الوزارة تضع معايير للتغطيات للحد من هذه المشكلات”.

وأشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات في الاشتراطات، مثل القيام بتغطيات بجانب الطرق بغرض توسعة الطريق العام.