وائل الفشنى وفرقة الحضرة و«فويس باند».. أبرز حفلات ساقية الصاوى برمضان

تستعد فرقة "فويس باند" لتقديم حفل غنائي السبت 16 أبريل فى التاسعة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.

ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة من أجمل أغانى الزمن الجميل.

تضم الفرقة 15 عازفا و14 مطربا ومطربة من أمهر الفنانين.

وبموسيقى من الجنوب تستمتعون بها مع حفل فرقة "أفرونوبيا" وضيف الحفل المادح محمد يوسف الأحد 17 أبريل فى التاسعة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أجمل الأغانى النوبية.

وتستعد أكاديمية نيفين علوبة لتقديم حفلاً غنائياً الأربعاء 20 أبريل فى التاسعة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، ومن المقرر أن تقدم الفرقة أغانى متنوعة من المسرحيات الغنائية العالمية يقدمها أطفال الأكاديمية.

في ذات السياق، تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجددًا لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه "وائل الفشنى" الخميس 21 أبريل بمسرح قاعة الحكمة فى التاسعة مساءً.

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى"، وتربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً، درس فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاما.

قدمه الفنان على الحجار كثيرًا فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائماً ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى.

تعاون وائل مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عددًا من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.

تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية بروح صوفية من مدائح التراث، السبت 23 أبريل بقاعة الحكمة في التاسعة مساءً وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

تعد "الحضرة" من أهم الفرق الغنائية التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية، وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى.

تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.