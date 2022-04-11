العثور على طفل رضيع وسط حقل قمح بالغربية

شهدت قرية كفر كلاب الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم واقعة العثور طفل رضيع وسط صرخات وبكاء مستمر، ملفوفا بقطعة من القماش داخل حقل قمح، أمام مقابر القرية وتم الدفع بسيارة إسعاف لإيداعه داخل الحضانة بمستشفى السنطة العام.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على طفل رضيع مجهول الهوية داخل أرض قمح بقرية كفر كلا الباب بدائرة القسم .

كما باشرت القيادات الأمنية إلي موقع الواقعة كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلي قسم الحضانات بمستشفي السنطة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .