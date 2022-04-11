الإعدام والمؤبد لـ6 متهمين بقتل شخص في دار السلام بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، رئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبد المنعم وأمانة سر عصام الألفي، بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 2، بدائرة مركز دار السلام.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يناير عام 2018، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة لكلا من إ. م 20 سنة عامل، وب. ع 53 سنة عامل، وح. ب هارب، وع. م هارب، وم . ع هارب، و ج. إ، تهمة قتل المجني عليهما و. إ، وع. ع، مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابتهما التي أودت بحياتهما، كما شرعوا في قتل كلا من ب. إ، وشقيقه ج. إ، بأن أطلقوا أيضا صوبهما أعيرة نارية أحدثت إصابتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.