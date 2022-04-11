الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين سرقا تروسيكل في السلام

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين حال استقلالهما تروسيكل دون لوحات بمدينة السلام، وتبين قيامهما بسرقته.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان أمكن ضبط «شخصين» حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» دون لوحات معدنية محمل عليها دراجة نارية «فيسبا» تحمل لوحات معدنية «مجهولة المصدر» وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها حال توقفها بمنطقة الحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب «الرفع».

وأمكن التوصل للمجني عليه «مالك الدراجة» - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية لوحات تروسيكل عاطلين الحالة الأمنية مالك الدراجة

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