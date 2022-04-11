الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 23 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 470 جراما من مخدر الهيروين، و270 جراما من مخدر الحشيش، و215 جراما من مخدر البودر، و5240 جرام من مخدر الشادو، و540 جرم من مخدر الأيس، و250 جرام من مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية الاقراص المخدرة الهيروين الشادو البودر

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