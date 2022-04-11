الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1929 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1929 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1929 مخالفة مرورية، بينها 786 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و954 مخالفة متنوعة، وضبط 22 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و25 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصة، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و106 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5300 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية حملة مكبرة المركبات

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