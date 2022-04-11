الداخلية تشن حملات لضبط حائزي الألعاب النارية

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وشنت الوزارة حملات مكبرة لضبط حائزي الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك

ضبط مليون صاروخ بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خلال الأيام الماضية في ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم ضبط المتهم بحوزته أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

750 ألف قطعة نارية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي من تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بمنشأة ناصر لقيامة ببيع الألعاب النارية.

وعثر بحوزته على كرتونه بداخلها 750 ألف قطعة "ألعاب نارية" مختلف الأشكال والأحجام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت مباحث القاهرة، في ضبط عاطلين لترويجهما قرابة المليون قطعة من الألعاب النارية في منطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالألعاب النارية، متخذين من مخزن ملكهما كائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمخزن المُشار إليه، وبحوزتهما 960 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.