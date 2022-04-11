الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين النصار ينتهى من تصوير دوره في مسلسل الكبير أوي 6

حسين النصار
حسين النصار

انتهى الفنان حسين النصار، من تصوير مشاهده فى مسلسل "الكبير أوي 6" الذى ينافس بقوة حاليًا فى ماراثون رمضان 2022.

ويظهر حسين النصار خلال الحلقات القادمة فى دور مدير أعمال حزلقوم الذي يظهر ابتداءً من حلقة الغد على الشاشة.

وقال حسين النصار، في تصريحات صحفية أنه سعيد بالوقوف للمرة الأولى أمام النجم احمد مكى وأنه شخصيته بالمسلسل تحمل طابع كوميدى بحت. 

ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير اوى 

وكانت شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوى 6، باستعداد الكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" وأولاده "العترة و جونى" للمرحلة الرابعة من لعبة السبيط و هى لعبة شد الحبل و ينقسم جميع المتسابقين لفرق مكونة من 4 أفراد، و يلعب الكبير و أسرته أمام 4 متسابقين ذوى حمل ثقيل و أوزانهم كبيرة ليرتعبوا خوفًا من قوة أجسادهم ولكن الكبير يفوز عليهم من خلال الحديث عن الأكل لينهاروا و يكسبهم.

ثم تبدأ المرحلة الخامسة وهى لعبة "جوز ولا فرد " و على المتسابق أن يخمن ما  فى يد المتسابق الآخر معاه كام "بلية" وانقسمت الفرق كالتالى فزاع مع دكتور ربيع و هدرس مع جونى الصغير و مربوحة مع العترة و الكبير مع أشرف و يحاول كل منهما الفوز على الآخر.

و يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، و يعرض حصرياً على قناتى ON و ON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

يذكر أن مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.

حسين النصار الفنان حسين النصا أبطال مسلسل الكبير أوي 6 الكبير اوى الجزء السا الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

كشف ملابسات العثور على جثة طفل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن المنطقة الغربية

بعد غزل ياسمين عز لأبو جبل.. مذيعات تصدرن مواقع التواصل الإجتماعي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا