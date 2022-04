حسين النصار ينتهى من تصوير دوره في مسلسل الكبير أوي 6

انتهى الفنان حسين النصار، من تصوير مشاهده فى مسلسل "الكبير أوي 6" الذى ينافس بقوة حاليًا فى ماراثون رمضان 2022.

ويظهر حسين النصار خلال الحلقات القادمة فى دور مدير أعمال حزلقوم الذي يظهر ابتداءً من حلقة الغد على الشاشة.

وقال حسين النصار، في تصريحات صحفية أنه سعيد بالوقوف للمرة الأولى أمام النجم احمد مكى وأنه شخصيته بالمسلسل تحمل طابع كوميدى بحت.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير اوى

وكانت شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوى 6، باستعداد الكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" وأولاده "العترة و جونى" للمرحلة الرابعة من لعبة السبيط و هى لعبة شد الحبل و ينقسم جميع المتسابقين لفرق مكونة من 4 أفراد، و يلعب الكبير و أسرته أمام 4 متسابقين ذوى حمل ثقيل و أوزانهم كبيرة ليرتعبوا خوفًا من قوة أجسادهم ولكن الكبير يفوز عليهم من خلال الحديث عن الأكل لينهاروا و يكسبهم.

ثم تبدأ المرحلة الخامسة وهى لعبة "جوز ولا فرد " و على المتسابق أن يخمن ما فى يد المتسابق الآخر معاه كام "بلية" وانقسمت الفرق كالتالى فزاع مع دكتور ربيع و هدرس مع جونى الصغير و مربوحة مع العترة و الكبير مع أشرف و يحاول كل منهما الفوز على الآخر.

و يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، و يعرض حصرياً على قناتى ON و ON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

يذكر أن مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.