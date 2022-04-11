الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عطية» يشيد بمشاركة أسوان في برنامج المبادرات الشبابية بالغردقة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرنامج المبادرات الشبابية لعام 2022 الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالمدينة الشبابية بالغردقة في الفترة من 11 حتى 17 إبريل. 

ووجه محافظ أسوان الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لاختيارها عددا من الكوادر الشبابية بأسوان للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الفعال ضمن ١٠٥ شاب وشابة، و٣٠ منسق تم اختيارهم من 6 محافظات مختلفة. 

كما أكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع حرص المحافظة لدعم كافة الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم مع العمل على استغلال طاقاتهم الكامنة في دعم جهود التنمية والتطوير الجارية بمختلف المجالات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائماً على ضرورة تكثيف الجهود لدعم وتمكين الشباب على كافة المستويات.

من جانبه، أشار ناصر سليم مدير الشباب والرياضة بأسوان إلى أن برنامج المبادرات الشبابية يتضمن تنظيم معسكر تدريبي يهدف إلى توفير فرصة للشباب المشاركين بأنشطة بناء القدرات والمهارات التي قدمها مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» خلال عام 2021 لتطوير وتنفيذ مبادرة شبابية صغيرة الحجم قائمة على نشاط بعينه، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لإتاحة الفرصة أمام الشباب لتبادل الخبرات ولتطوير أفكار مبتكرة وربطها بالقضايا المجتمعية الحالية ومنها قضايا المساواة في النوع الاجتماعي، ودمج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قضايا السكان والصحة الإنجابية. 

أسوان الشباب والرياضة محافظ أسوان تمكين الشباب مبادرة شبابية برنامج وزارة الشباب والرياضة

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