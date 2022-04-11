الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على طفل رضيع داخل كرتونة ملقاة بمنطقة الجمهورية بالمحلة

رضيع
رضيع

عثر أهالي منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، على طفل رضيع ملفوفا بقطعة من القماش، داخل كرتونة وسط صراخات وبكاء مستمر وتم الدفع بسيارة إسعاف لإيداعه داخل الحضانة بمستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على طفل رضيع مجهول الهوية داخل كرتونه بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم ، وانتقلت القيادات الأمنية إلي محل الواقعة ، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلي قسم الحضانات بمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

مستشفى المحلة العام محافظة الغربية سيارة إسعاف العثور علي طفل

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