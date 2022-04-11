إصابة شاب سقط من قطار بالزقازيق

أصيب شاب الشرقية بكسر مضاعف بالساق اليسرى إثر سقوطه من القطار بمحطة قطار الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقله لمستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الخدمة الطبيبة اللازمة والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى، "محمود أ ح" 21 عامًا مقيم المنيا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وجارٍ تقديم الإسعافات.

وتبين من التحريات أثناء استقلاله القطار من محطة قطار الزقازيق، سقط منه وحدثت إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى وحالته مستقرة وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.