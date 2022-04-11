اليوم.. «الصحة» تطلق 7 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إطلاق 7 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والوحدة المحلية بالملاك 1 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وشابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والنهضة – عائشة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، ودمشاو هاشم محافظة المنيا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.