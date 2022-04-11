«المونيتور» يشيد بترميم ونقل ضريح «آل طباطبا» من عين الصيرة

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على نجاح مشروع إنقاذ ونقل وترميم "مشهد (ضريح) آل طباطبا"- النصب الوحيد المتبقي من العصر الإخشيدي- بموقعه الجديد قرب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بعد أن كان يعاني من سوء حالته المعمارية بسبب ارتفاع منسوب المياه الكبريتية بموقعه القديم على حافة بحيرة عين الصيرة.

واعتبر الموقع مشروع إعادة توطين ضريح" آل طباطبا"، الذي بدأت أعماله في يناير 2021، بأنه ضخم لأنه يظهر القيمة الأثرية والفنية للآثار الإسلامية والقبطية في مصر.

ونقل الموقع عن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله في مقطع فيديو من أمام الضريح "لقد غمرت المياه الضريح حتى عمق 2.70 متر…الحمد لله ، لقد قمنا بعمل رائع لإنقاذه ونقله إلى مكان آمن قريب ".

ولفت الموقع إلى أن أعمال نقل وترميم المشهد/الضريح تمت وفقاً للدراسات الهندسية والإنشائية اللازمةً والتي نفذها متخصصون من مرممي المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأوضح أن مشهد (آل طباطبا) هو عبارة عن ضريح تم تأسيسه في القرن الرابع الهجري أو القرن العاشر الميلادي، وشيده محمد بن طغج الإخشيدي، مؤسس الدولة الإخشيدية، بين أعوام 935، و946.

وقال مدير عام البحث الأثري والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، عبد الرحيم ريحان ، إن عائلة طباطبة جاءت إلى مصر من العصر الطولوني (868-905)، وعاشوا هناك تسعة أجيال متواصلة وطلبوا دفنهم هناك.

وأضاف ريحان لـ "المونيتور": "أحبهم أهل مصر، وكانوا قريبين منهم في حياتهم وموتهم ، وزاروا مزاراتهم المشرفة كثيرًا"، مشيرا إلى إن إبراهيم طباطابة نفسه لم يُدفن في مصر ، لكن الذين دفنوا في مشهد هم نسله ونسل أخيه أيضًا.

وأشاد ريحان بمشروع إعادة توطين الضريح قائلا: "هذا المشروع الضخم حماه من تسرب المياه بالداخل ، وتم تفكيكه ونقله وفق الأساليب العلمية المتعارف عليها"، مؤكداً أن "عملية النقل تظهر القيمة الأثرية والفنية للمشهد ، الذي كان يعاني من مشكلة مائية منذ أكثر من 22 عامًا".