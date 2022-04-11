تفاصيل مبادرة «لا أمية مع تكافل» التابعة لوزارة التضامن (انفوجراف)

اكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة "لا آمية مع تكافل" هى إحدى مبادرات الحماية التعليمية للمستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" واستكمالا لمشروطية التعليم التعريف بالخدمة.

واضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، من خلال "انفوجراف"، أنه من حق كل مستفيدى "تكافل وكرامة" وأسرهم وكل المستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي الحصول على هذه الخدمة.

أما شروط الحصول على الخدمة، فأكدت الوزارة أنه لابد مم توافر هذه الشروط:-

-أن يكون المتقدم فوق 16 عاما و يحمل بطاقة رقم قومى.

-أن يكون مسجل على قواعد بيانات الأميين الخاصة بتكافل و كرامة.

- الحضور لمدة ثلاثة أيام فى الاسبوع بعدد ساعتين كل حصة.

- مدة الدراسة من ثلاثة إلى ستة شهور.

وفيما يخص كيفية الحصول على الخدمة، فقد أوضحت الوزارة أن طالب الخدمة يتقدم للالتحاق بالفصول القائمة بنطاق القرية التى منها المستفيد من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية، ويختار المستفيد والمواعيد المناسبة لظروفه للدراسة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يحق لمستفيدى “تكافل وكرامة” حملة المؤهلات العمل كمدرسين فى هذه الفصول أوأبنائهم من حملة المؤهلات.

تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن،أن عدد المستفيدين من الدعم بلغ حوالي 3.8 مليون أسرة.

أما عن إجراءات الاشتراك بالبرنامج، أكدت الوزارة أنه لابد من عدة إجراءات وهى:-

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة اقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.