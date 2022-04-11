الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء أستراليا يدعو لإجراء انتخابات فيدرالية.. 21 مايو

سكوت موريسون
سكوت موريسون

 دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إجراء انتخابات فيدرالية في 21 مايو المقبل.
وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية، أن حكومة موريسون الائتلافية المحافظة تسعى للفوز بولاية رابعة على التوالي مدتها ثلاث سنوات.
وأثنى موريسون على أداء حكومته خلال الفترة الماضية، وطالب الناخبين بالتركيز على سجلها وإنجازاتها.
وقال موريسون: "حكومتنا ليست مثالية، لم نزعم أبداً ذلك، لكننا صريحون"، مضيفاً: "برغم وجود بعض العيوب، لكن يمكنك أيضاً رؤية ما حققناه لأستراليا في الأوقات الصعبة"، وكان موريسون قد تولى رئاسة وزراء أستراليا في أغسطس 2018.

وعلى صعيد آخر، تعهدت أستراليا بتقديم 85 مليون دولار إضافية للبرنامج الدولي لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل.

وشارك تحالف جافي للقاحات في استضافة مؤتمر دولي للمانحين وجمع ما مجموعه 6.45 مليار دولار بناءً على تعهدات المفوضية الأوروبية والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى، وفقًا لشبكة “سي بي إس” الإخبارية الأسترالية.

وأشارت الشبكة إلى أن المبلغ الذي تم التعهد به ضروري لإيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة على مستوى العالم في عام 2022.

ويقرّب الإعلان الأخير عن الدعم من بلوغ هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تغطية 70% لأول مرة على مستوى العالم بحلول يوليو حيث يقترب المعدل الآن من 65%.

وقدمت مبادرة كوفاكس، حتى الآن 1.4 مليار جرعة إلى 145 دولة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

رابعة محافظة رئيس الوزراء رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون رئيس الوزراء الاسترالي رئيس وزراء

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وائل لطفي

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