الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 11-4-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يرصد لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الإثنين 11-4-2022، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة  بالأسواق المحلية المصرية.

 

تعرف على سعر اليورو في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 11-4-2022

 

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

 

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر اليورو الأوروبي على مستواه مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقرت مستوبات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووبينت شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.86 للشراء، و20.06 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

 

سعر اليورو في بنك المشرق

وجاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

 

تعرف على سعر اليورو في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 11-4-2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطن تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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