الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 9 من ملف سرى.. المستشار يحيى يبلغ عن مريم المالكى بسبب الألماس

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل ملف سري، بمشهد عرض “ناجي”، بعدما خطف الفنان هاني سلامة، في الحلقة الثامنة، أمس، بعدما طالبه بإحضار الألماس، وهدده بحياة والدته، على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله.

 

ويظهر الفنان هاني سلامة “المستشار يحيى”، ومعه مريم المالكي، التي بدأت التقرب منه في محاولة لإقناعه بأنها أفضل من عائلتها، التي تعمل في غسيل الأموال، لتذهب مريم إلى محمد محمود عبدالعزيز، والذي يلعب دور "ليل"، بعد اتصاله بها،  والذي يعطيها الألماس، الذي تسبب في حوادث قتل كثيرة، من بينها "نور" خطيبة المستشار يحيى، وشريف المالكي.

 

 ويطلب "ليل" من مريم المالكي أن تسلم الألماس للشرطة، لتتصل بالمستشار يحيى، وتطلب أن تقابله بشكل عاجل، وفور وصوله تعطيه الألماس، ولأنه لا يثق بأحد، يفهم أنها السبب وراء كل ما عاشه من ظروف واحداث غامضة خلال الحلقات السابقة، فيقرر أن يبلغ الشرطة، ويتم القبض عليها.

 

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

 

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

 

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

 

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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