«Suits بالعربي» الحلقة 9.. ولاء التيتي شاهدة محاكاة مكتب المسيري

شاركت الفنانة الشابة ولاء التيتي ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل Suits بالعربي والذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة cbc و OSN بشكل حصري.

ولعبت ولاء التيتي دور صديقة أدهم منصور الذي استعان بها لتقوم بدور الشاهدة ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل Suits بالعربي.

وذهب أدهم منصور إلى منزلها حيث كانت تنتظره ثم خرجا معا إلى أحد الكافيهات ليقنعها بالقيام بدور الشاهدة في المحاكاة لأحد القضايا التي أقامتها فريدة المسيري ضمن المحاكمات القضائية التي يقيمها مكتب المسيري بصفة دورية.

وكانت كاميليا والتي تجسد دورها ريم مصطفى هي من أشارت على أدهم منصور بالاستعانة بأي شخصية من خارج المكتب للقيام بدور الشاهد.

ملخص أحداث مسلسل Suits بالعربي الحلقة 9

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي إجراء المحامي آدم منصور (أحمد داود) محاكمة تمثيلية أمام زملاءه بالمكتب، وذلك لتدريبهم على المحاكمات الحقيقية، وخلال المحاكمة أثار إعجاب فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة بعدما نجح في التعامل مع مكائد زميله طايل بشكل ذكي.

واستعان آدم بصديقته كي تصبح شاهدة في القضية وتدعم موقفه، وكانت المدعي عليه هي ليلي (تارا عماد) وبينما يحاول آدم استجوابها والضغط عليها، توترت ليلى لينُهي آدم الاستجواب خوفًا على مشاعرها، لتشكره ليلى على موقفه وتعترفت له بمشاعرها تجاهه.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.