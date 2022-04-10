«الاختيار 3» الحلقة 9| سقوط الإرهابي «مصعب» في قبضة ضباط المخابرات الحربية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق مرحلة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وصولًا إلى حالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.



وشهدت الحلقة التاسعة من "الاختيار 3"، استمرار العمل على العملية "نور"، حيث داهم رجال القوات المسلحة إحدى أخطر البؤر الإرهابية في سيناء، ورصد أحد أخطر العناصر الإرهابية يدعى "مصعب" من خلال ما توصلت له تحريات العقيد مصطفى بالمخابرات الحربية، وتم القبض على أخطر العناصر الإرهابية وبحوزته جهاز لاسلكي خاص بالعناصر الإرهابية.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.