الاختيار 3 الحلقة 9| مرسي للسيسي: أنت على خلق نادر.. ووزير الدفاع يصدمه برد حاسم

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، مشهد جمع الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وهي يطالبه بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال مرسي لوزير الدفاع: “أنت على خلق نادر في هذا الزمان”.

ورد الفريق أول السيسي: "أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ومش سلفي ومش هكون سلفي"، وأضاف أنه لا يمكن أن يكون له توجه وهو مسلم فقط، معلقًا: “أنا ماينفعش يكونلى توجهات لازم أكون وطني لموطني.. عايز أبقي مسلم وبس”.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.