9 ملايين طن.. «الدستور» تتبع معدلات هدر الطعام فى مصر (إنفوجراف)

بعد تحذير الفاو

تعاني مصر من أزمة في الطعام المهدر، والتي تظهر جلية كل عام في شهر رمضان تحديدًا، بسبب شراء الأسر لما يفيض عن حاجتهم، لسد احتياجات العزومات والولائم التي تقام في ذلك الشهر، ومن ثم إلقاء ما تبقى.

وخلال السنوات القليلة هدرت مصر كميات ضخمة من الغذاء على مدار العام، وفق الأرقام الرسمية والمعدلات العالمية، في وقت تعاني فيه دول أخرى من انعدام الأمن الغذائي والمجاعات والفقر.

واتساقًا مع ذلك، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن هدر الطعام في مصر يقدر بنحو 91 كجم لكل فرد سنويًا خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن هناك 9 ملايين طن من الطعام مهدر سنويًا، بينما قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو هدر الغذاء في مصر بنحو 50 كيلو جرامًا لكل فرد سنويًا، خلال عام 2019.

وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الهدر من الطعام يتم في المزرعة ويهدر أكثر من نصف الإنتاج، قبل الوصول للمستهلكين، في وقت تقدمت فيه النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

"الدستور" تتبعت بالأرقام الرسمية والإنفوجراف معدلات هدر الطعام في مصر خلال السنوات الأخيرة، والذي يتضح من خلاله تضخم معدلات إهدار الطعام كل عام عن العام السابق له بالرغم من جهود الدولة في الحد من ذلك.

معنى هدر الطعام؟

في البداية فإن هدر الطعام، وفق تعريف الفاو، هو النقص الذي يحدث لكميات الأغذية المعدة للاستهلاك البشري، سواء بالفقد أو بالهدر عبر السلسلة الغذائية كلها، من الإنتاج الأولي وحتى الاستهلاك في المنزل.

معدلات هدر الطعام في مصر

في العام 2018 وصل هدر الطعام في مصر للفرد الواحد بما يقارب 50 كيلو طعام سنويًا، بحسب منظمة الفاو، بينما في العام 2019 وصل الهدر إلى 60 كيلو طعام سنويًا للفرد الواحد، وظل الأمر في تزايد.

ففي العام 2020 قفز هدر الطعام للفرد الواحد إلى 73 كيلو جرام سنويًا، وواصل الهدر السنوي للفرد القفز خلال العام 2021، حيث وصل إلى 91 كيلو جرام للفرد الواحد، وبلغ في ذلك العام هدر الطعام في مصر إجماليًا 9 ملايين و136 ألفًا و941 طنًا من الطعام.

انفوجراف الدستور

نسب هدر الطعام في الدول العربية

وعلى صعيد الدول العربية فإن مصر تعتبر في صدارة القائمة للدول التي تهدر طعام سنويًا، وفق دراسة أجراها موقع YouGov الحكومي البريطاني حول إهدار الطعام في الدول العربية، والذي أوضح في دراسته أن حجم إهدار الطعام في الشرق الأوسط يصل إلى تريليون دولار أمريكي، وتصدرت مصر القائمة بإهدار 40%.

ثم الإمارات والسعودية وصلت نسب الإهدار فيهما إلى 32%، ومن جانبه، وبحسب تقرير للبنك الدولي حول نسب إهدار الطعام في الدول المتقدمة والنامية، فإن 56% من إجمالي هدر الطعام يؤول إلى الدول المتقدمة بينما الدول النامية تهدر 44% من إجمالي الغذاء سنويًا.

وجاء نصيب قارة إفريقيا وآسيا نحو 67% من كل الغذاء الذي يُفقد أو يُهدر على مستوى العالم، برغم الفقر المستشري في دول هاتين القارتين، بينما في قارة أوروبا وصل هدر الطعام إلى 80%.

انفوجراف الدستور

نتائج هدر الطعام في مصر

ولذلك الهدر نتائج ملموسة، فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك انخفاض حدث منذ العام 2016 في نصيب الفرد من اللحوم بنسبة 29.4%، بينما انخفض نصيب الفرد في القمح بنسبة 2.3%.

كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الأرز بنسبة 11.3%، ومن الخضراوات بنسبة 7.3%، ومن الفاكهة بنسبة 1.6%، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6%، وأوضح التقرير أن 28% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء.

انفوجراف الدستور

ويتضح الأثر أيضًا في أن مصر تعاني من سوء التغذية بنسبة 46% بين السيدات والحوامل، وبنسبة 28% بين غير الحوامل.