الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب «ميكروباص» بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

أصيب 9 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

والمصابين وهم: السعيد محمد، 54 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالترقوه، وعادل وهبة، 45 سنة، كسر بالذراع الأيمن، وأحمد شبل،37 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، ومحروس جمال، 26 سنة، كسر بالذراع، وجمال إبراهيم، 52 سنة، كسر بالذراع الأيسر، وعلاء رمضان، 36 سنة، مصاب بكسر بالكتف، ومحمد سعد، 40 سنة، كدمات بالجسم، وأحمد نظير، 50 سنة، كدمات بالجسم ومصطفى محمد 45 سنة، كدمات بفروة الرأس، وجميعهم مقيمين ببركة السبع منوفية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

9 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص شبرا بنها الحر محافظة القليوبية مستشفى بنها التعليمي آثار الحادث

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وائل لطفي

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