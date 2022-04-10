مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية) ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ففي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وتم ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي –4 هاتف محمول)، بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى شمال سيناء والغربية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫150٫000 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.