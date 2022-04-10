الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسيات فنية وثقافية بمراكز الإبداع خلال شهر رمضان

الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الجمعة 15 أبريل (14 رمضان) عددًا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر" سهرة مع فن الإنشاد للمُنشد عدنان الساسة وباقة من الأناشيد الدينية منها: يلا بينا نزور النبي، في حضرة المحبوب، بمشاركة فرقة بنات الحور وهي أول فرقة للإنشاد الديني مكونة من الفتيات فقط .

وفي ليلة استثنائية بمركز إبداع قصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، يقام حفل لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد ويقدمان مجموعة من أعمالهم الروحانية منها "سراب" ،"حريه"، "ميرامار" و"ارتاجالات صوفية"، وغيرها .

ويعد الثنائي "غسان ودينا" أول ثنائي عربي لآلة العود، تخرجا من بيت العود العربي، وبرعا في العزف علي عود واحد بتقنية "اصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، شاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان (المغرب) ودار الأوبرا أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

بمركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز" تستمر العروض التراثية وفقرات الأراجوز وخيال الظل والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.

كما يختتم أوبريت الليلة الكبيرة بمركز إبداع طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة الذي يقام بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، كذلك تستمر ورش رمضانيات بمركز إبداع الطفل "ببيت العيني" خلف الجامع الأزهر، حيث تقام ورشة للخط العربي لتعلم أساسيات الخط الكوفي المربع إشراف الفنان أنور الفوال، يعقبها ورشة بعنوان (رمضان زمان) رحلة عبر الزمن وعرض أفلام قصيرة.

احتفالا بشهر رمضان مركز ابداع قبة الغوري فن الانشاد فرقة بنات الحور ز ابداع قصر الأمير طاز

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وائل لطفي

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