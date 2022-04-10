أحداث النهاردة| خطة لجذب الاستثمارات و556 مليون جنيه للتخلص من مخلفات البناء

شهدت الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها بمختلف القطاعات، نشاطا مكثفاً منذ صباح اليوم الأحد، إضافة إلى متابعة الأعمال الجارية من جميع الوزراء، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

إصلاحات هيكلية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة مستمرة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

كما قال الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، وممثلى الشركات السويدية العاملة فى مصر، إننا مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأوضح أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة؛ على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

50 مليون جنيه من الأوقاف لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية

فى سياق آخر، قررت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من عوائد ريع الوقف، لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية في مجال الإنتاج الحيواني، وذلك بالتعاون بين مع وزارتي التضامن والزراعة، وسيتم التنسيق بين الوزارات الثلاث : الأوقاف والتضامن والزراعة في تنفيذ المشروع من خلال لجان عمل متخصصة.

556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم في المحافظات



كما أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تمت إتاحة مبلغ 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء فى المحافظات، وتحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، الأحد، أنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة، و4 للجيزة، و3 لكل من القليوبية والإسكندرية، وذلك لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم، وتم تخصيص كسارة واحدة لكل من الـ24 محافظة الأخرى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

نفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد

كما نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون الحصول على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمي.