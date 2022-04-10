الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«شنطة المليون جنيه» تثير فضول متابعي مسلسل «فاتن أمل حربي»

فاتن امل حربي
فاتن امل حربي

أثارت الحلقة 8 من مسلسل «فاتن أمل حربي» جدلا، بعدما تلقت «فاتن» حقيبة بها أو مليون و300 ألف جنيه.

«فاتن» لا تعرف من أين جاءت هذه الحقيبة وعلى الرغم من أنها تحتاج المال من أجل أقساط مدرسة البنات، لكنها لم تأخذ أي شيء منها.

جاءت تفاصيل المشهد عندما ترك أحد الأشخاص غرفة نيلي كريم وأولادها في مركز الاستضافة للمرأة المعنفة وحينما فتحت فاتن أمل حربي الباب وجدت هذه الشنطة ولكنها لم تجد أشخاص وتلقت مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة وقالت لها: «الفلوس دي تخصك وهبقى أفهمك القصة بعدين».

وفكرت في أن تسلم الشنطة للشرطة لكنها لم تفعل وقررت أن تخبأ شنطة المليون جنيه عند بيت صديقتها ميسون وهي الشخصية التي تقوم بها الفنانة هالة صدقي.

وتوقع متابعو المسلسل أن هذه الشنطة بها ميراث سيف من أبيه، بينما توقع أخرون أنه ربما تكون هذه الشنطة مساندة من أحد رجال الأعمال في قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية.

«فاتن أمل حربي» يتناول قضية حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللي كريم في الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواقع التواصل شريف سلامة محمد التاجي مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة هالة صدقي الاجتماعية تواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

ضمن «حياة كريمة».. تسليم ابتدائي لبعض المجمعات الخدمية والزراعية في أسوان

نشوب حريق بمخزن أخشاب فى دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين