«شنطة المليون جنيه» تثير فضول متابعي مسلسل «فاتن أمل حربي»

أثارت الحلقة 8 من مسلسل «فاتن أمل حربي» جدلا، بعدما تلقت «فاتن» حقيبة بها أو مليون و300 ألف جنيه.

«فاتن» لا تعرف من أين جاءت هذه الحقيبة وعلى الرغم من أنها تحتاج المال من أجل أقساط مدرسة البنات، لكنها لم تأخذ أي شيء منها.

جاءت تفاصيل المشهد عندما ترك أحد الأشخاص غرفة نيلي كريم وأولادها في مركز الاستضافة للمرأة المعنفة وحينما فتحت فاتن أمل حربي الباب وجدت هذه الشنطة ولكنها لم تجد أشخاص وتلقت مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة وقالت لها: «الفلوس دي تخصك وهبقى أفهمك القصة بعدين».

وفكرت في أن تسلم الشنطة للشرطة لكنها لم تفعل وقررت أن تخبأ شنطة المليون جنيه عند بيت صديقتها ميسون وهي الشخصية التي تقوم بها الفنانة هالة صدقي.

وتوقع متابعو المسلسل أن هذه الشنطة بها ميراث سيف من أبيه، بينما توقع أخرون أنه ربما تكون هذه الشنطة مساندة من أحد رجال الأعمال في قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية.

«فاتن أمل حربي» يتناول قضية حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللي كريم في الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.