الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مزرعة دواجن، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمزرعة الحديدى بقرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر، نتج عن ماس كهربائي، حيث تمت مراجعة الوصلات الكهربائية.

وأسفر الحريق عن نفوق العشرات من الدواجن وإصابة شخص كان متواجدا أمام المزرعة باختناق، وتم علاجه على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وسؤال صاحب المزرعة ويدعى “ذ. ا. ا”، والذى نفى اتهام أحد أو وجود شبهة جنائية، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الدقهلية حريق مزرعة دواجن تحريات المباحث حصر الخسائر

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