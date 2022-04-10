«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، بلغ 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022، مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجع جهاز الإحصاء، في بيان اليوم الأحد، ارتفاع التضخم، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).
وفيما يخص التغيـر الشهـري (شهــر مارس 2022 مقارنة بشهـر فبراير 2022):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (4.5%)، وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%).
ويأتي هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%)
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.0%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.9%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%).