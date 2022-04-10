الأحزاب السياسية تحرج مرسى وجماعة الإخوان (إنفوجراف)

استعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، مساء أمس السبت، العديد من المفاجأت في الساحة السياسية المصرية أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر.

كما كشفت الحلقات عن كواليس وأحداث الحوار الوطني الذي دعا له مرسي وجماعة الإخوان ورفضته القوى السياسية المشاركة في الحوار ولم يحضره سوى الأحزاب الاسلامية فقط.

وتضمنت أحداث الحلقة تفاصبل مبادرة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع أثناء حكم جماعة الإخوان، للمصالحة الوطنية، إذ إن دعوة الحوار جمعت المؤسسة العسكرية والأمنية، للجلوس مع قوى المعارضة بحضور محمد مرسي، و قال «السيسي»: «بوجه الدعوة لكل الشركاء، من أول رئيس الجمهورية ومجموعة مجلس الوزراء، ثم كل المختلفين، عشان خاطر كل مصري قلقان دلوقتي في البيت، تعالوا واختلفوا زي ما انتم عاوزين، ولكن مش هنتخاصم ومش هنتصادم».

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى و يتناول الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف.

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و تضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، و عددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.