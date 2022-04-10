تكريم أبطال نصر العاشر من رمضان فى افتتاح «هل هلالك»

بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنطلق في الثامنة والنصف من مساء غد الإثنين، فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك" لهذا العام، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجانًا للجمهور، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يستهل برنامج "هل هلالك" أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، ورجال الصحافة والإعلام، ويستمر البرنامج حتى 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجاري.

وتتضمن فعاليات اليوم أيضًا افتتاح معرض وثائقي بعنوان "مساجد القاهرة"، الذي ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامية، بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، ويختتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال "روح الشرق" بجامعة عين شمس.

ـورش فنية للأطفال في برنامج "هل هلالك"

واهتمامًا من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج "هل هلالك" ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، كما يدشن القطاع ورشة للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "مساجد القاهرة" بدءا من 12 رمضان الموافق الثلاثاء المقبل، تحت إشراف الفنان سيد عبد القادر .

رائعة جاهين ومكاوي "الليلة الكبيرة"

وبداية من اليوم الثاني لـ"هل هلالك" وحتى نهايته، يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، يوميًا في الثامنة والنصف مساء، واهتمامًا من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج "هل هلالك" ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة متنوعة من فقرات فرقه الفنية، حيث يقدم "السيرك القومى" فقراته المشوقة أيام 13 و16 و20 و22 رمضان، وتقدم فرقة "رضــــا" روائع رائد استعراضات الفن الشعبي المبدع محمود رضا على أنغام الموسيقار على إسماعيل أيام 13 و20 رمضان، كما يعيش جمهور "هل هلالك" مع التراث الفني لاستعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية أيام 16 و22 رمضان، إلى جانب مشاركة متميزة من نجوم فرقة أنغام الشباب .

كما يتضمن البرنامج على مدار فترته، العديد من الفقرات الدينية يقدمها المنشد "وائل الفشنى" يوم 11 رمضان، والمنشد "محمود التهامي" يوم 15 رمضان، وفرقة "الحضرة" يوم 18 رمضان، إلى جانب فقرات غنائية وموسيقية تقدمها فرقة "الأنامل الصغيرة" ببورسعيد يوم 12 رمضان، وفرقة "طبلة الست" يوم 14 رمضان، وفرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء يوم 19 رمضان، وتقدم فرقة "مؤسسة رتيبة الحفنى لذوي الاحتياجات الخاصة" باقة من الفقرات الفنية المتنوعة يوم 17 رمضان.

ويستمتع جمهور "هل هلالك" بأمسية شعرية يقدمها الشاعر "محمد أحمد بهجت" يوم 21 رمضان، كما تشدو الفنانة "فاطمة محمد على" يوم 23 رمضان بأشهر أغاني زمن الفن الجميل.