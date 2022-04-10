الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف غموض مقتل «حاوى ثعابين» فى منزله

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة الألبان بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء السبت، على جثة حاوي ثعابين داخل منزله، في ظروف غامضة.

وتلقي اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو  يفيد بالعثور علي جثة حاوي ثعابين داخل منزله.

وعلى الفور توجهت  قوة لرجال المباحث برئاسة العميد محمود طه والعقيد عمر علام مفتشي المباحث، والنقيبين محمود عبد المعز وحسين أيمن، لمكان البلاغ.

وتمت معاينة الجثة، ونقلها إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف الطبي عليها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسوان كوم امبو العثور على جثة ظروف غامضة داخل منزل مركز شرطة كوم أمبو

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