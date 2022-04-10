كائن فضائى أم مخلوق بحرى.. سمكة بفم إنسان تثير الذعر على أحد شواطئ أستراليا

نشر مواطن استرالي يدعى درو لامبرت، مقطع فيديو على حسابه بموقع فيسبوك، لمخلوق يشبه الكائنات الفضائية ولديه شفاه بشرية، حيث ركض رعبا عندما قابله على شاطئ بوندي، طالبا من الناس مساعدته.

وقال لامبرت، أن الحيوان بدا وكأنه يبلغ طوله نصف متر تقريبًا ، وله شفاه مثل الإنسان والجلد مثل سمكة القرش، بحسب شبكة سي بي أس الأمريكية، مضيفاً: "لقد عشت في بوندي لمدة 20 عامًا ولم أر شيئًا كهذا من قبل".

وقالت ليتيتيا هانان ، المشرفة في أحد المؤسسات المختصة بالحيوانات البحرية، إنه كائن يعرف بـ شعاعًا تابوتًا ، ويُعرف أيضًا باسم سمكة الخدر الأسترالية.

ووفقًا لـ Atlas of Living Australia ، إنه نوع من الشعاع الكهربائي يمكن العثور عليه على السواحل الشرقية والغربية والجنوبية الأسترالية.

يأتي اكتشاف لامبرت بعد أقل من ثلاثة أسابيع من ظهور حيوان غامض آخر في منطقة مختلفة من أستراليا.

وعثر أليكس تان ، وهو قس استرالي ايضا، على جثة مخلوق "غريب" أثناء نزهة في كوينزلاند ونشر مقاطع عنها على صفحته على Instagram .

وكان احدثت صور لإحدى الأسماك ضجة واسعة على شبكة الإنترنت مؤخرا، بسبب مظهرها المخيف والغريب، إذ أنها بفم وأسنان تشبه التي يملكها الآدميون، العام قبل الماضي.



انتشرت صور هذه السمكة لأول مرة على الإنترنت بتاريخ 2 يوليو 2021، وكانت أول صحيفة تتطرق إليها هي صحيفة "ميرور" البريطانية، التي نشرت قصة على صفحاتها بعنوان "سمكة غريبة تم التقاط صورتها وهي بأسنان تشبه الإنسان وتم اصطيادها بواسطة صياد في ماليزيا".

لكن يلفت موقع "سي نت" إلى أن الصحيفة البريطانية لم تتصل بأي من خبراء الأسماك بشأن هذه الصور، بل إنها تزعم "أنها بالفعل نوع حقيقي من الأسماك ذات الأسنان المميزة" المعروفة باسم "الزناد" (تريغر فيش).