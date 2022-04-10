محافظ القاهرة يكرم منتخب «قادرون باختلاف» فى افتتاح الدورة الرمضانية بالأسمرات

أقيمت متذ قليل، فاعليات الملاعب المفتوحة بالأسمرات فى دورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة (الأسمرات ، روضة السيدة زينب ، أهالينا ١و٢ ، المحروسة ، معًا ، الخيالة) بحضور محافظ القاهرة وخالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ومهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ومهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



وكرم محافظ القاهرة خلال الحفل منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات "قادرون باختلاف - حركى" الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس .



وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .



وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق غير الآمنة وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل .



وأشار محافظ القاهرة خلال الحفل إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .



تضمن الحفل عدد من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب .



والدورة يشارك بها أكثر من ١٩٢ مشارك للمراحل السنية من ١٤ حتى ٣٠ عام فى خماسي كرة القدم تم إقامتها بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين.