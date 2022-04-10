الأهالى يتوافدون لتناول وجبة السحور بمطعم «أبو تريكة» (فيديو)

بمنطقة باب الشعرية، يقف "محمد" داخل مطعمه "أبو تريكة" لإعداد وجبة السحور لأهالي الحي وعدد آخر من قاطني الأحياء الأخرى، حيث اشتهر بوجبة السحور في شهر رمضان الكريم منذ ثلاثين عامًا، لذلك يصطف الكثير من الأهالي لتناول تلك الوجبة عند مطعم "أبو تريكة".

المعلم محمد… سر الشهرة جودة الطعام والنظافة

"السر في النظافة" بتلك الكلمات الدلالية أوضح المعلم "محمد" صاحب المطعم حديثة مع" الدستور" قائلًا إن سر شهرة المحل هو جودة الطعام والنظافة، حيث يقوم العمال بشراء أجود أنواع الفول والبطاطس والخضروات لإعدادها داخل المطعم وتقديمها للزبائن.

وذكر أنه يأتي له زبائن من جميع الأحياء داخل القاهرة، بجانب أنه له زبائن من محافظات مختلفة يأتون له خصوصًا لتناول وجبة السحور داخل مطعمة.

وعن تسميه المطعم باسم "أبو تريكة"، هو وجود شبه كبير بينه وبين الاعب محمد أبو تريكة، لذلك انطلق ذلك الإسم على المطعم منذ افتتاحه من حوالي ثلاثين عامًا، وأصبح الكثير يتوافدون لتناول وجبة الإفطار في الأيام العادية ووجبة السحور في شهر رمضان الكريم".

المعلم محمد.. أحنا بتوع الغلابة

وأضاف أن الأسعار عنده مناسبة جدًا، حيث يبدأ سعر طبق الفول من عشرة جنيهات ومعه السلطة والمخللات، و طبق البطاطس بخمس جنيهات و المسقعة بثلاثة جنيهات.

وتابع: "إحنا بتوع الغلابة الناس بتيجي هنا تتسحر بأقل الأسعار"، وذكر أنه يجهز الطعام قبل البيع بيوم، حيث يحتاج الفول من ١٠ ساعات إلى ١٤ ساعة للتسوية.