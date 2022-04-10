الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأهالى يتوافدون لتناول وجبة السحور بمطعم «أبو تريكة» (فيديو)

السحور بمطعم أبو
السحور بمطعم أبو تريكة

بمنطقة باب الشعرية، يقف "محمد" داخل مطعمه "أبو تريكة" لإعداد وجبة السحور لأهالي الحي وعدد آخر من قاطني الأحياء الأخرى، حيث اشتهر بوجبة السحور في شهر رمضان الكريم منذ ثلاثين عامًا، لذلك يصطف الكثير من الأهالي لتناول تلك الوجبة عند مطعم "أبو تريكة".

المعلم محمد… سر الشهرة جودة الطعام والنظافة 

"السر في النظافة" بتلك الكلمات الدلالية أوضح المعلم "محمد" صاحب المطعم حديثة مع" الدستور" قائلًا إن سر شهرة المحل هو جودة الطعام والنظافة، حيث يقوم العمال بشراء أجود أنواع الفول والبطاطس والخضروات لإعدادها داخل المطعم وتقديمها للزبائن.

وذكر أنه يأتي له زبائن من جميع الأحياء داخل القاهرة، بجانب أنه له زبائن من محافظات مختلفة يأتون له خصوصًا لتناول وجبة السحور داخل مطعمة.

277961141_721639552187614_5435164715753822246_n

وعن تسميه المطعم باسم  "أبو تريكة"، هو وجود شبه كبير بينه وبين الاعب محمد أبو تريكة، لذلك انطلق ذلك الإسم على المطعم منذ افتتاحه من حوالي ثلاثين عامًا، وأصبح الكثير يتوافدون لتناول وجبة الإفطار في الأيام العادية ووجبة السحور في شهر رمضان الكريم".

277923112_1067129403867259_2647836388193724240_n

المعلم محمد..  أحنا بتوع الغلابة 

وأضاف أن الأسعار عنده مناسبة جدًا، حيث يبدأ سعر طبق الفول من عشرة جنيهات ومعه السلطة والمخللات، و طبق البطاطس بخمس جنيهات و المسقعة بثلاثة جنيهات.

وتابع: "إحنا بتوع الغلابة الناس بتيجي هنا تتسحر بأقل الأسعار"، وذكر أنه يجهز الطعام قبل البيع  بيوم، حيث يحتاج الفول من ١٠ ساعات إلى ١٤ ساعة للتسوية. 

277964210_4715781148551264_5871568682070331529_n
منطقة باب الشعرية ابو تريكة وجبة السحور شهر رمضان الأهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم