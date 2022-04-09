ضبط 297 عنصر شديد الخطورة في مداهمات أمنية

استهدفت الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (297) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية - دمياط – الأقصر – سوهاج - كفر الشيخ – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.