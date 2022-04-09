إحالة شقيقين للجنايات بتهمة حيازة «الهيروين» فى بولاق الدكرور

أحالت النيابة العامة، شقيقين إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليهما متلبسًين بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار فيها ببولاق الدكرور.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة بولاق الدكرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عاملين "أشقاء"، لهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- سلاح أبيض".

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.