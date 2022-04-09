السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «أخطر ديلر» في طوخ بحوزته شادو وآيس وهيروين وأسلحة بيضاء

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقات متنوعة، وسلاح، ومشاجرة"، بدائرة مركز شرطة طوخ، بحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل، مسجل خطر، وسبق اتهامه في 6 قضايا، باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقباء سالم عبدالمرضي وأحمد مصطفي وحاتم الغزولى، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبط "س ع ف"، وشهرته "شمس"، 37 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقات متنوعة، وسلاح، ومشاجرة"، بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الشادو، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جرام من مخدر الهيروين، و6 أسلحة بيضاء "سنجة ومطواة"، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و6 هاتف محمول، و2.5 كيلو من المواد المستخدمة في تصنيع الشادو.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية سجل خطر سرقات متنوعة سلاح مشاجرة مركز شرطة طوخ

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وائل لطفي

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