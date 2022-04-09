مصرع عامل في مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بقنا

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، في نشوب مشاجرة مُسلحة بين عائلتين بسبب قطعة أرض، بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحصنات والجدادوة، نجع الحريجي بقرية الحجيرات، أسفرت عن مصرع عامل بطلق ناري.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب المشاجرة على قطعة أرض زراعية بين شقيق المجني عليه وآخر من العائلة الأخرى، أسفرت عن مصرع أحمد حسن جاد الكريم، 37 عامًا، بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.