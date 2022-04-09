السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

احتفالا برمضان.. البرنامج الثقافي والفني لقطاع صندوق التنمية ليوم 14 أبريل

في خامس ايام احتفالات
في خامس ايام احتفالات التنمية الثقافية برمضان

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الأربعاء 14 أبريل (13 رمضان) عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

حيث يستضيف مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر- "الفرقة القومية" بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، وتقدم الفرقة مجموعة مختارة من الاستعراضات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الأصيل، منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الاستعراضات التي تعبر عن التقاليد والهوية المصرية.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، تقدم الفنانة رضوي سعيد مجموعة من أغنيات الزمن الجميل لأم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، قدمت رضوي سعيد العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ، أنشأت فرقتها عام 2019 لإحياء التراث من خلال تقديم أغاني الزمن الجميل، وشاركت بعدد من الحفلات بمسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية.

وبمركز إبداع بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز يقام صالون مقامات بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أشعار في حضرة الأوتار" ويستضيف الشاعر السيد حسن بمصاحبة المطرب أحمد حسن، حيث يقدم مجموعة من أشهر الأغاني الدينية، الصالون تقديم الإذاعية إيناس جلال.

وبمركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز" يقام حفل للشيخ زين محمود وفرقته، حيث يقدم عدد من الفقرات تتنوع بين  "مديح" حيث يقدم مجموعة منتقاه من ديوان بن الفارض ، وفقرات من "السيرة الهلالية" وتتضمن جزء من مقتل عامر الخفاجي ، أولاد هوله ويختتم بفقرات " فلكلور من الصعيد" منها "بتناديني تاني لية "، موال "ناعسة وايوب"، وغيرها من أشهر  أغاني الفلكلور الصعيدي.

كذلك تستمر ورش رمضانيات بمركز ابداع بيت العيني " خلف الجامع الأزهر " حيث تقام ورشة للخط العربي لتعلم أساسيات الخط الكوفي المربع وكتابة الأسماء، وبعض الكلمات في لوحات خطية والورشة إشراف الفنان أنور الفوال، يعقبها ورشة حكي بعنوان (ألف ليلة وليلة). ويستمر بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" عرض أوبريت الليلة الكبيرة.

قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان المعظم مركز ابداع قبة الغوري مركز إبداع قصر الأمير طاز بمركز ابداع بيت الغناء العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

«انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أزمة الميدليات| استقالة مصطفى هدهود.. ومرتضى: القرار بالصوت والصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين