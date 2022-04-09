احتفالا برمضان.. البرنامج الثقافي والفني لقطاع صندوق التنمية ليوم 14 أبريل

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الأربعاء 14 أبريل (13 رمضان) عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

حيث يستضيف مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر- "الفرقة القومية" بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، وتقدم الفرقة مجموعة مختارة من الاستعراضات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الأصيل، منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الاستعراضات التي تعبر عن التقاليد والهوية المصرية.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، تقدم الفنانة رضوي سعيد مجموعة من أغنيات الزمن الجميل لأم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، قدمت رضوي سعيد العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ، أنشأت فرقتها عام 2019 لإحياء التراث من خلال تقديم أغاني الزمن الجميل، وشاركت بعدد من الحفلات بمسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية.

وبمركز إبداع بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز يقام صالون مقامات بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أشعار في حضرة الأوتار" ويستضيف الشاعر السيد حسن بمصاحبة المطرب أحمد حسن، حيث يقدم مجموعة من أشهر الأغاني الدينية، الصالون تقديم الإذاعية إيناس جلال.

وبمركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز" يقام حفل للشيخ زين محمود وفرقته، حيث يقدم عدد من الفقرات تتنوع بين "مديح" حيث يقدم مجموعة منتقاه من ديوان بن الفارض ، وفقرات من "السيرة الهلالية" وتتضمن جزء من مقتل عامر الخفاجي ، أولاد هوله ويختتم بفقرات " فلكلور من الصعيد" منها "بتناديني تاني لية "، موال "ناعسة وايوب"، وغيرها من أشهر أغاني الفلكلور الصعيدي.

كذلك تستمر ورش رمضانيات بمركز ابداع بيت العيني " خلف الجامع الأزهر " حيث تقام ورشة للخط العربي لتعلم أساسيات الخط الكوفي المربع وكتابة الأسماء، وبعض الكلمات في لوحات خطية والورشة إشراف الفنان أنور الفوال، يعقبها ورشة حكي بعنوان (ألف ليلة وليلة). ويستمر بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" عرض أوبريت الليلة الكبيرة.