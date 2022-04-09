البرلمان الليبي يطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل في شئون البلاد

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الجمعة، مكالمة هاتفية، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حيث بحث الطرفان تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم السبت، فإن المستشار صالح أكد خلال المكالمة، على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأن القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية، مشددا بأن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن جانبه، أكد نورلاند أن بلاده تحترم إرادة الليبيين، مثمناً جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد.

وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية في ليبيا.

وقال نورلاند، إنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ القضية الأكثر أهمية في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات".

وأضاف نورلاند أنه مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

وبين نورلاند أنه حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأردف نورلاند وقال السفير نورلاند: نحن نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب. ونحن ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات.