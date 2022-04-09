السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مفاجأة فى الحلقة الثامنة من الاختيار 3.. التخمينات تجتاح «السوشيال ميديا»

جريدة الدستور

أعلن صناع  مسلسل «الاختيار ٣»، مساء اليوم السبت، عن مفاجأة مدوية سيتم عرضها في الحلقة الثامنة.

واجتاحت التخمينات مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حساب على «فيسبوك» حمل اسم هاني ساويرس: «يبقى خلوها حلقة دون فواصل لأهمية الأحداث». وأضاف حساب حمل اسم محمد عبود: «كده الصياح هيكون للركب النهاردة». وأضاف ليث الأظمي: «بالتوفيق لكل أسرة العمل الجبار ده».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف.
مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

 

الاختيار 3 الحلقة 8 الاختيار ٣ الحلقة ٨ مسلسل الاختيار الحلقة 8 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 مسلسل الاختيار ٣ الحلقه ٨ مسلسل الاختيار الحلقة الثامنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

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