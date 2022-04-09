جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وكمية من الأدوية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية وكمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية، وإسلام أحمد مأمور الفحص بجهاز الأشعة في الراكب “م . ح . م” مصري الجنسية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبدالحافظ، مأمور الفحص بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة.

وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة، قام بتشكيل لجنة من هاني إبراهيم ومحمود عبدالحميد مأموري الحركة، وهشام مصباح أمن جمركي، وصبحي محمود مكافحة التهرب بحضور طارق عبدالمنعم مدير إدارة الأمن الجمركي، وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب، فتبين وجود ٧ علب سجائر الإلكترونية، 217 علبة دواء بيطري و200 عبوة مستحضرات تجميل، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣١٩ ألفا و٩٠٠ جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.