السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال

الرئيس يستقبل الكاتبة
الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرةً إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان «حياة وكريمة» وهي القصة المستوحاة من مبادرة «حياة كريمة» وتعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

وأعرب الرئيس عن متابعته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وحازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكداً أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

ووجه الرئيس بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال

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