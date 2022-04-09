السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 في تصادم سيارتين على «الصحراوي الشرقي» بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب ١١ شخصا بكسور وجروح متفرقة إثر اصطدام سيارة ملاكي بآخرى ميكروباص بمركز أخميم على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا بالحادث، وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث وتبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص عند الكيلو ٢٠ عند مركز أخميم عند بوابة الرسوم على الطريق الصحراوى الشرقى انتقلت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور هانى فؤاد مدير إسعاف سوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة جابر خ ر ٦٥ سنة، ومحمد س م ٤٥ سنة، وإبراهيم ر خ ٤٠ سنة، وحنان ن ا ٣٥ سنة، وأحمد م ا ٦٥ سنة، وعبدالوهاب ب ب ٧٠ سنة، وصابرة ف ح ٥٠ سنة، ورانيا ح ح ٣ سنوات، وبرسلية ع ج ٥ سنوات، جودة ح ج ٣٠ سنة، ونجيب خ ر ٤٠ سنة.

 وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ السريع وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.

١١ شخص سيارة ملاكي ميكروباص المصابين النيابة اللواء محمد شرباش مساعد الوزير ل

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