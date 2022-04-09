محافظ أسوان: تطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي لمكافحة الفساد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تنسيق متواصل بين المحافظة وكافة الجهات الرقابية والمختصة لزيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته والتعريف بالأضرار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو الذي تواكب مع تنظيم المحافظة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بإشراف من هيئة الرقابة الإدارية لإبراز كافة المحاور المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد بوجه عام باعتبارها من أخطر القضايا التى تواجه الدول وتسببها فى تعطل مسيرة العمل والبناء والتنمية الاقتصادية.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع ومكافحة الفساد.

كما أكد اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان تعمل حاليا على مكافحة الفساد الإداري من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وإطلاق مشروع التحول الرقمي لكافة الخدمات بما يلبي آمال وطموحات جموع المواطنين لتعم الطمأنينة بين مؤدى الخدمة ومتلقيها على الوجه الأكمل.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وإعداد خطة لرصد أي مخالفات أو شكاوى، مع تفعيل دور لجنة التفتيش والمتابعة بالمحافظة على كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها والمراكز التكنولوجية بحيث يتم عرض تقرير أسبوعي عن المواقع التي تم المرور عليها.

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتواكب مع إطلاق مبادرة لمنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر أساليب المكافحة وزيادة وعى المواطنين بذلك ، وتوضيح الإجراءات القانونية التى يتم تنفيذها واتخاذها تجاه من يثبت عليه واقعة للفساد، وكذا تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى الفساد ، وهو الذى يتوازى بمواصلة تعاون المحافظة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال منسقي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم عقد ورشة عمل بمقر الأكاديمية الوطنية لمناقشة الرؤية المستقبلية للمرحلة الثالثة لهذه الإستراتيجية 2023/2030، مع عقد اجتماعات تنسيقية لكافة الإدارات المنوط بها تنفيذ متطلبات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.